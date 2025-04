Givaudan: croissance de plus de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Givaudan annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,98 milliard de francs suisses au cours des trois premiers mois de 2025, en augmentation de 8,5% en données totales et de 7,4% à données comparables (périmètre et changes constants).



Le fournisseur suisse de parfums et d'arômes revendique une bonne croissance dans tous les secteurs d'activité et sur tous les marchés, avec des hausses à données comparables de 12,8% sur les marchés à forte croissance et de 2,6% sur les marchés matures.



Compte tenu de la hausse des coûts des intrants en 2025, y compris les droits de douane, Givaudan précise 'mettre en oeuvre des hausses de prix en collaboration avec ses clients afin de compenser pleinement les augmentations des coûts des intrants'.



En termes de perspectives, le groupe estime qu'il 'devrait très probablement dépasser la limite supérieure de son objectif moyen de croissance des ventes sur cinq ans de 4 à 5% sur une base comparable pour la période 2021-25'.





Valeurs associées GIVAUDAN 3 703,000 CHF Swiss EBS Stocks +4,28%