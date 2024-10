Givaudan: chiffre d'affaires sur neuf mois soutenu par la parfumerie

Un laboratoire à l'école de parfumerie Givaudan, à ARgentueil, le 4 juillet 2012. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Le groupe suisse Givaudan a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse sur neuf mois, porté par ses activités de parfumerie et cosmétiques mais aussi par une reprise de la demande pour les arômes.

Sur la période allant de janvier à fin septembre, le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de francs suisses (5,9 milliards d'euros), soit une progression de 7,2% par rapport à la même période un an plus tôt, indique-t-il dans un communiqué. Hors effets de changes, la croissance des ventes s'est chiffrée à 13%.

"Cette croissance est le résultat d'une augmentation des volumes dans tous les marchés, segments et groupes de clients", a déclaré son directeur général, Gilles Andrier, cité dans le communiqué.

Malgré une base de comparaison élevée, sa division dédiée aux parfums et produits de beauté a enregistré des ventes légèrement meilleures qu'attendu, en hausse de 15,6% hors effets de changes et acquisitions, à 2,78 milliards de francs.

Par comparaison, les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,74 milliards de francs dans cette division qui conçoit des fragrances pour les grands noms de la parfumerie fine tels que Christian Dior ou Prada, des senteurs pour les lessives produits d'hygiène ainsi que des ingrédients de cosmétiques.

Sa division spécialisée dans les arômes a de son côté enregistré une progression de ses ventes de 10,7%, à 2,86 milliards de francs, grâce à une reprise de la demande. Sur la même période l'an dernier, ses ventes (hors effets de changes) avaient stagné en raison d'un long mouvement de déstockage chez ses clients.

Le groupe a confirmé ses objectifs à moyen terme, visant toujours une croissance de ses ventes de 4% à 5%.

Givaudan - qui s'était déjà développé avec succès dans les ingrédients pour les soins de la peau grâce à une série d'acquisitions depuis 2014 - a amorcé une nouvelle diversification en rachetant en juillet l'intégralité de l'entreprise italienne B.kolormakeup & skincare, pour un montant non divulgué.

Le groupe avait déjà pris une participation de 25% en 2021 dans cette entreprise basée à Milan, qui doit lui permettre d’étendre ses activités aux produits de maquillage.