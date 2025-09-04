 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 938,89
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

GitLab chute en raison de prévisions de recettes trimestrielles décevantes
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 00:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la plateforme de développement de logiciels GitLab GTLB.O chutent d'environ 8 % à 43,08 $, au plus bas depuis le 12 mai

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 238 à 239 millions de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 241,5 millions de dollars ** La société annonce une perte nette attribuable de 9,2 millions de dollars pour le trimestre, contre un bénéfice de 12,9 millions de dollars il y a un an

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 16,81 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GITLAB RG-A
46,9100 USD NASDAQ -1,64%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank