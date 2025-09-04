GitLab chute en raison de prévisions de recettes trimestrielles décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions de la plateforme de développement de logiciels GitLab GTLB.O chutent d'environ 8 % à 43,08 $, au plus bas depuis le 12 mai

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 238 à 239 millions de dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 241,5 millions de dollars ** La société annonce une perte nette attribuable de 9,2 millions de dollars pour le trimestre, contre un bénéfice de 12,9 millions de dollars il y a un an

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 16,81 % depuis le début de l'année