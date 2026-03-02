Gitlab chute après que TD Cowen a abaissé sa note à "conserver"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de développement de logiciels Gitlab GTLB.O chutent de 2,7 % à 25,60 $ avant le marché

** TD Cowen réduit la note de l'action de "acheter" à "conserver", citant les risques concurrentiels croissants d'OpenAI et d'Anthropic

** Le groupe a réduit son objectif de cours à 29 dollars contre 56 dollars, ce qui représente une hausse de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le code Claude d'Anthropic montre des aspirations à devenir une plateforme de développement de logiciels plus large, le Codex d'OpenAI devrait suivre - TD Cowen

** Les sociétés Anthropic et OpenAI empiètent sur le marché de GTLB et avancent à une vitesse vertigineuse - TD Cowen

** La société de courtage voit plusieurs vents contraires pour l'entreprise au cours de l'exercice 27

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de près de 30 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 33,4 % en 2025