Gisement pétrolier de Mopane : TotalEnergies frappe un grand coup dans le nouvel eldorado namibien

L'accord, conclu avec le géant portugais Galp, prévoit notamment d'exploiter conjointement le gisement prometteur au large des côtes de Namibie, qui renferme un potentiel "d'au moins 10 milliards de barils".

Des employés de TotalEnergies, sur un site pétrolier offshore du champ de Lapa, au large du Brésil (illustration) ( AFP / PABLO PORCIUNCULA )

Longtemps tournée vers ses ressources minières, la Namibie regarde désormais vers les hydrocarbures. TotalEnergies a annoncé mardi 9 décembre qu'il allait exploiter le gisement très convoité de Mopane, découvert en 2024 au large du pays d'Afrique australe, dans le cadre d'un accord avec la compagnie portugaise Galp. Celui-ci prévoit que Galp et TotalEnergies deviennent coexploitants, à hauteur de 40% chacun, d'un permis comprenant la découverte Mopane, indique le groupe français dans un communiqué. Le gisement de Mopane a un potentiel d'"au moins 10 milliards de barils de pétrole", avait évalué Galp en avril 2024.

Explorer Venus

Le géant pétrogazier et le groupe portugais vont lancer "une campagne d'exploration et d'appréciation comprenant trois puits au cours des deux prochaines années, avec un premier puits prévu en 2026", précise le texte. Parallèlement, TotalEnergies ajoute avoir cédé à Galp une participation de 10% dans un permis "qui comprend la découverte Venus", autre gisement pétrolier offshore namibien mis au jour récemment, en 2022, et 9,39% d'un autre champ voisin.

Cet accord "ouvre la voie au développement d'un important hub de production" en Namibie, nouvel eldorado des compagnies pétrolières, se félicite la multinationale. TotalEnergies "entend tirer parti de son expérience reconnue comme opérateur pour progresser vers un développement rentable et durable des découvertes de Venus et Mopane", indique son PDG Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué. La transaction "devrait être finalisée en 2026", après avoir été validée par les autorités namibiennes, ajoute le groupe.