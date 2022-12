Giovanni Becchere rejoint Allfunds

(NEWSManagers.com) - Giovanni Becchere a rejoint le bureau parisien d'Allfunds, la plateforme de distribution de fonds espagnole, en tant qu'analyste de fonds senior. L'ex-responsable de la gestion de portefeuille et de la multigestion d'ABN Amro Investment Solutions a dévoilé son nouveau poste sur le réseau social LinkedIn.

De 2006 à 2022, Giovanni Becchere a occupé divers postes au sein du groupe ABN Amro, d'Asset Allocation Advisors à Neuflize OBC Investissements devenu ABN Amro IS. Il a été gérant, multi-gérant, responsable des solutions pour les clients particuliers et privés, puis responsable de la multigestion et de la gestion de portefeuille.

Il a également travaillé au sein de l'ancien bureau parisien d'Invesco en tant que directeur d'investissement pour la gestion de portefeuille discrétionnaire en Italie et membre de l'équipe de multigestion en Europe continentale. Avant cela, il a été responsable de la gestion de portefeuilles modèles pour la gestion discrétionnaire de Pioneer et gérant de portefeuilles de performance absolue et obligataires. Giovanni Becchere a commencé sa carrière comme trader chez Unicredit en 1997.