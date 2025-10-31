 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,21
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ginkgo Bioworks progresse grâce à l'extension du partenariat agrobiotechnologique de Bayer
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie Ginkgo Bioworks DNA.N augmentent de 3,3 % à 12,41 $ avant bourse

** La société déclare que Bayer a prolongé son partenariat pluriannuel avec Ginkgo pour développer de nouveaux produits biologiques pour l'agriculture

** DNA indique que la collaboration, qui a débuté en 2017, se concentre sur le développement de solutions microbiennes qui aident les cultures à absorber l'azote, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des engrais synthétiques

** Bayer conservera les droits de commercialisation de tout produit issu du partenariat, précise la société

** La société DNA, basée à Boston, développe des outils qui facilitent la conception de solutions biologiques pour des secteurs allant de l'agriculture aux soins de santé

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 22 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BAYER
26,810 EUR XETRA -0,22%
GINKGO BIO RG-A
12,020 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank