Ginkgo Bioworks progresse grâce à l'extension du partenariat agrobiotechnologique de Bayer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la société de biotechnologie Ginkgo Bioworks DNA.N augmentent de 3,3 % à 12,41 $ avant bourse

** La société déclare que Bayer a prolongé son partenariat pluriannuel avec Ginkgo pour développer de nouveaux produits biologiques pour l'agriculture

** DNA indique que la collaboration, qui a débuté en 2017, se concentre sur le développement de solutions microbiennes qui aident les cultures à absorber l'azote, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des engrais synthétiques

** Bayer conservera les droits de commercialisation de tout produit issu du partenariat, précise la société

** La société DNA, basée à Boston, développe des outils qui facilitent la conception de solutions biologiques pour des secteurs allant de l'agriculture aux soins de santé

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action était en hausse de 22 % depuis le début de l'année