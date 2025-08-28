Gimv: prise de participation majoritaire dans Novicare aux Pays-Bas
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:01
Créée en 2008, Novicare fournit des services spécialisés aux maisons de retraite et aux institutions pour personnes en situation de handicap grâce à un effectif composé d'environ 250 collaborateurs.
Grâce à l'utilisation de systèmes la télésurveillance et d'outils numériques, l'entreprise dessert plus de 70 institutions et prend en charge plus de 4500 patients.
Face à la pression croissante qui s'exerce sur le système de santé néerlandais, Novicare contribue à maintenir l'accès à des soins de qualité et à la continuité des prises en charge des patients grâce à son modèle et ses partenariats locaux, explique Gimv dans un communiqué.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance établi conjointement avec l'équipe dirigeante, qui restera à la tête de Novicare, Gimv rappelant que sa stratégie vise à accompagner des entreprises durables aux côtés de leur équipe de management.
Valeurs associées
|43,9500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,11%
