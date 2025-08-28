 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gimv: prise de participation majoritaire dans Novicare aux Pays-Bas
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 12:01

(Zonebourse.com) - La société d'investissement belge Gimv a annoncé jeudi avoir acquis une participation majoritaire au capital de Novicare, un acteur néerlandais spécialisé dans les services médicaux et paramédicaux, sans toutefois révéler le montant de la transaction.

Créée en 2008, Novicare fournit des services spécialisés aux maisons de retraite et aux institutions pour personnes en situation de handicap grâce à un effectif composé d'environ 250 collaborateurs.

Grâce à l'utilisation de systèmes la télésurveillance et d'outils numériques, l'entreprise dessert plus de 70 institutions et prend en charge plus de 4500 patients.

Face à la pression croissante qui s'exerce sur le système de santé néerlandais, Novicare contribue à maintenir l'accès à des soins de qualité et à la continuité des prises en charge des patients grâce à son modèle et ses partenariats locaux, explique Gimv dans un communiqué.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance établi conjointement avec l'équipe dirigeante, qui restera à la tête de Novicare, Gimv rappelant que sa stratégie vise à accompagner des entreprises durables aux côtés de leur équipe de management.


Valeurs associées

GIMV
43,9500 EUR Euronext Bruxelles +0,11%
