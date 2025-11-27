Gimv prend une participation minoritaire dans le groupe de santé équine ECG
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 10:46
Dans un communiqué publié dans la matinée, la société d'investissement belge indique avoir racheté la part jusqu'ici détenue par la holding familiale CNP, sans toutefois dévoiler les termes financiers de l'opération.
En entrant au capital, Gimv dit vouloir aider ECG, qui avait été créé en 2021 par un spécialiste du secteur et le vétérinaire de l'équipe belge de jumping, à poursuivre sa croissance et à renforcer son statut d'innovateur en matière de santé animale.
Avec la réalisation de plus de 30 acquisitions, l'entreprise s'est rapidement développée ces dernières années à tel point qu'elle soigne désormais plus de 50 000 chevaux par an.
Gimv précise qu'ECG constitue déjà l'une de ses dix premières participations détenues en portefeuille.
Valeurs associées
|44,7500 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,22%
