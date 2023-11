Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: le titre se distingue après de 'solides' semestriels information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Avec un gain de plus de 4%, Gimv se distingue en Bourse de Bruxelles ce jeudi suite à la parution de 'solides' résultats semestriels confortant sa stratégie de création de valeur via la croissance.



La société de portefeuille belge a dégagé sur son premier semestre 2023/2024, clos fin septembre, un bénéfice net de 158 millions d'euros, à comparer avec une perte de 75 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Le groupe dit avoir tiré parti de la forte croissance de ses entreprises en portefeuille, mais aussi des plus-values réalisées sur ses désinvestissements, en dépit de conditions de marché jugées 'difficiles'.



A la fin du mois de septembre, la valeur des fonds propres atteignait 1,4 milliard d'euros, soit 51,3 euros par action, contre 1,3 milliard, ou 88,2 euros par titre, un an plus tôt.



Son portefeuille d'investissement est lui estimé à quelque 1,7 milliard d'euros pour une situation nette de trésorerie de presque 192 millions d'euros.



Les recettes provenant des désinvestissements ont totalisé 67,2 millions d'euros sur le semestre écoulé, contre 5,7 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2022/2023.



Sa politique de dividende reste de son côté inchangée, le groupe manifestant l'intention de poursuivre sa politique actuelle.





Valeurs associées GIMV Euronext Bruxelles +5.13%