 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gimv finalise une nouvelle ligne de crédit renouvelable
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 12:55

Gimv annonce avoir finalisé une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 400 MEUR, qui remplace les lignes de crédit bancaires existantes, non utilisées, d'un montant de 210 MEUR, et renforce davantage sa capacité d'investissement.

Selon la société d'investissement belge, cette nouvelle ligne de crédit renouvelable renforce encore sa position de liquidité en fournissant une source de financement renouvelée et flexible, conforme à ses ambitions à long terme.

Ce financement additionnel permet à Gimv d'accélérer ses investissements dans ses 4 plateformes d'investissement (consommation, santé, industries intelligentes et villes durables) et dans le cadre de sa stratégie d'investissement à long terme Anchor.

Valeurs associées

GIMV
44,0000 EUR Euronext Bruxelles +0,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank