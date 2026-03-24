Gimv finalise une nouvelle ligne de crédit renouvelable
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 12:55
Selon la société d'investissement belge, cette nouvelle ligne de crédit renouvelable renforce encore sa position de liquidité en fournissant une source de financement renouvelée et flexible, conforme à ses ambitions à long terme.
Ce financement additionnel permet à Gimv d'accélérer ses investissements dans ses 4 plateformes d'investissement (consommation, santé, industries intelligentes et villes durables) et dans le cadre de sa stratégie d'investissement à long terme Anchor.
Valeurs associées
|44,0000 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,57%
A lire aussi
-
Les taux d'intérêt souverains poursuivent leur hausse et atteignent, dans plusieurs pays, des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008. Entre tensions géopolitiques, changement de ton des banques centrales et inquiétudes liées à l'inflation, ce mouvement ... Lire la suite
-
Beñat Ortega (DG de Gecina) : "C'est extrêmement frustrant que les marchés ne reconnaissent pas nos performances"
Beñat Ortega, directeur général de Gecina , était l'invité de l'émission Ecorama du 24 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la structure du portefeuille de Gecina, la dynamique du marché des bureaux parisiens, la ... Lire la suite
-
BCE: L'envolée des prix de l'énergie devrait se répercuter sur l'économie plus rapidement qu'en 2022, déclare Sleijpen
La flambée des prix du pétrole et du gaz risque de se répercuter plus rapidement sur l'ensemble de l'économie que lors de la crise énergétique de 2022, a dit mardi le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Olaf Sleijpen. La Banque centrale européenne ... Lire la suite
-
L'intelligence artificielle peut‑elle réellement reproduire les décisions des gérants de fonds ? Une étude du National Bureau of Economic Research s'est penchée sur la part routinière du métier, tandis qu'une analyse de la Harvard Business Review met en lumière ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer