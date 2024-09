Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gimv: cession des parts dans Mega International information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv annonce céder sa participation dans Mega International, conjointement avec les fondateurs et le management de cet éditeur de logiciels (comptant des bureaux dans 10 pays et environ 350 employés), à Bizzdesign.



La fusion de ces derniers doit créer 'un leader incontournable dans le domaine de l'architecture d'entreprise et de la transformation numérique', qui sera soutenu par Main Capital, un investisseur de premier plan dans le secteur des logiciels.



L'impact financier de cette transaction a été précisé dans le point d'activité de Gimv du 3 septembre dernier. Aucun autre détail ne sera divulgué. La réalisation de cette opération reste soumise aux approbations réglementaires obligatoires.





Valeurs associées GIMV 40,75 EUR Euronext Bruxelles -0,61%