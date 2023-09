Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: cession des parts dans Groupe Claire information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv annonce qu'elle cèdera sa participation majoritaire dans Groupe Claire à Crédit Mutuel Equity, aux côtés du management, afin d'appuyer la stratégie de développement menée par son président Damien Verhée.



Présent en France et en Allemagne, Groupe Claire conçoit, fabrique et distribue des équipements ainsi que des solutions pour la construction, l'entretien et l'amélioration de la performance des réseaux de distribution d'eau.



La réalisation de l'opération reste soumise à l'avis des institutions représentatives du personnel ainsi qu'à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. L'impact financier de cette transaction était déjà inclus dans son point d'activité du 5 septembre.





