Gimv: cession de la participation dans les poussettes Joolz

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mercredi avoir cédé sa participation au sein du fabricant néerlandais de poussettes Joolz à Bugaboo, un autre acteur du secteur.



La société d'investissement belge explique que cette opération 'stratégique' va permettre de consolider le marché fragmenté des poussettes haut de gamme en réunissant deux marques néerlandaises complémentaires.



Créée en 2007, Joolz est positionnée sur le segment 'premium' du marché des poussettes, avec une présence dans plus de 60 pays, notamment en Europe, en Asie-Pacifique et aux Etats-Unis.



Depuis son investissement, conclu en 2016, Gimv a accompagné la croissance internationale de l'entreprise aux côtés du fondateur Emile Kuenen et de son associé Stan Vermeulen.



Aux termes du projet, les deux marques de puériculture continueront d'opérer de manière indépendante, tout en bénéficiant de synergies commerciales et industrielles.



Le groupe combiné, qui comptera 1200 employés et sera basé à Amsterdam, prévoit notamment de développer son offre de produits à travers de nouveaux canaux de distribution sur les marchés européens, américains, asiatiques et du Moyen-Orient.





