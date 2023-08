Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gimv: cession de la participation dans Coolworld information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Gimv annonce son intention de céder sa participation dans Coolworld, spécialiste européen de la location d'équipements de régulation de la température industrielle, à un fonds d'Arcus Infrastructure Partners.



La société belge a investi dans Coolworld en 2019 via sa plateforme Sustainable Cities aux côtés des fondateurs et de l'équipe de direction, et Coolword a depuis 'réalisé une croissance organique impressionnante grâce à des décisions stratégiques clés'.



Sur l'ensemble de la période de détention, Gimv indique avoir réalisé un rendement supérieur à son objectif de rendement à long terme du portefeuille. Aucun autre détail financier ne sera divulgué.





