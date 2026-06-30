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Gimv cède le suisse AlpenBlu Clinics à une holding
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 10:20

Gimv a annoncé mardi avoir conclu la cession de sa participation majoritaire dans AlpenBlu Clinics, un spécialiste suisse des soins ambulatoires en santé mentale, à Impact Healthcare, le société d'investissement spécialisée dans la santé de la holding familiale suisse Après-Demain.

La transaction va générer un rendement conforme à l'objectif de rendement à long terme de Gimv, indique le groupe belge, avec un impact positif d'environ 0,25 euro sur la valeur d'actif net par action la plus récemment publiée.

Anciennement connu sous le nom Les Psy Réunis, AlpenBlu Clinics exploite un réseau de centres de soins psychiatriques et psychothérapeutiques ambulatoires en Suisse romande, avec des emplacement dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg.

"Depuis notre investissement, AlpenBlu Clinics s'est transformée en une plateforme de référence dans son secteur", écrit Gimv dans un communiqué.

Gimv, qui avait acquis sa participation en 2021, dit avoir accompagné le groupe dans sa stratégie de croissance qui étendu sa présence à coup de croissance organique et d'acquisitions, tout en montant en puissance dans la digitalisation de ses opérations.

Il est prévu que les fondateurs, les Drs Elizabeth et Andrei Cicotti, demeurent actionnaires et continueront à piloter la prochaine phase de développement du groupe.

L'action Gimv s'inscrivait en progression de 0,3% mardi matin à la Bourse de Bruxelles mardi matin.

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