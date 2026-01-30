Gillette India en hausse après une augmentation de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** L'action Gillette India GILE.NS bondit d'environ 3,5 % à 8 594 roupies ** La société a affiché un bond d'environ 37% en glissement annuel de son bénéfice au troisième trimestre, la demande pour ses produits de toilettage étant restée forte

** Les actions ont augmenté d'environ 5% après les résultats de jeudi

** Le volume des transactions s'élève à 86 137 actions, soit environ 2,7 fois le volume moyen sur 30 jours

** GILE a chuté de 12,5% en 2025, l'action a baissé d'environ 0,7% en janvier

(1 $ = 91,9225 roupies indiennes)