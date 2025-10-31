Gilette India en hausse grâce à un bénéfice trimestriel plus élevé

31 octobre - ** Les actions du fabricant de produits de toilette Gilette India GILE.NS augmentent de 6,16% à 9664 roupies

** L'entreprise PG.N , propriété de Procter & Gamble, annonce un bond de 8% de son bénéfice trimestriel à 1,44 milliards de roupies (16,38 millions de $)

** Les revenus trimestriels de Co augmentent de 4 % pour atteindre 8,11 milliards de roupies (92,27 millions de dollars)

** Le chiffre d'affaires du segment toilettage, qui représente plus de 80 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, a augmenté de près de 3 % pour atteindre 6,66 milliards de roupies

** Depuis le début de l'année, les actions ont baissé de 3,59 %

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)