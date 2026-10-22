Gilead va racheter le programme de médicaments anti-inflammatoires de PepStar dans le cadre d'une transaction de 1,28 milliard de dollars

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(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 et 5, et d'informations contextuelles tout au long du texte)

par Sahil Pandey

Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir le programme de médicaments anti-inflammatoires oraux de PepStar Therapeutics, comprenant notamment un traitement expérimental contre les maladies intestinales, pour un montant initial de 1,275 milliard de dollars en espèces.

Cette transaction fait suite aux résultats positifs de phase intermédiaire publiés lundi par concernant l’emvistegrast, un comprimé expérimental de Gilead destiné au traitement des maladies intestinales chroniques, et permet à l’entreprise d’ajouter à son portefeuille ce nouveau candidat-médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

Gilead a indiqué qu’elle voyait un potentiel pour le HCXT-2001, qu’il soit développé seul ou en association avec d’autres programmes de son portefeuille.

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) désignent un ensemble d’affections chroniques dans lesquelles le système immunitaire provoque une inflammation du tube digestif. Gilead a précisé que le HCXT-2001 est conçu pour bloquer le récepteur de l’IL-23, qui fait partie d’une voie immunitaire impliquée dans les maladies inflammatoires.

Geoffrey Meacham, analyste chez Citi, a souligné que le paiement initial de 1,275 milliard de dollars était remarquable, étant donné que le HCXT-2001 en est encore au stade précoce des essais et qu’aucune donnée clinique n’a encore été publiée.

Geoffrey Meacham a ajouté que cette acquisition renforce la stratégie de Gilead dans les domaines de l’inflammation et de l’immunologie, tout en lui offrant l’opportunité de diversifier sa croissance à long terme au-delà de son activité principale liée au VIH.

Gilead a précisé que cet accord, dont la finalisation est prévue au dernier trimestre de cette année, lui confère les droits mondiaux sur ce programme.