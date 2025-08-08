Gilead Sciences répond aux attentes au 2T et affine ses prévisions pour 2025

La biotech américaine Gilead Sciences a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, marqué par une hausse du chiffre d'affaires dans les traitements liés au VIH et par la poursuite de la baisse pour ceux liés au Covid-19.

( AFP / JOSH EDELSON )

Au total, le chiffre d'affaires a progressé de 2% sur un an à 7,08 milliards de dollars et le résultat net a atteint 1,96 milliard, contre 1,61 milliard sur la même période de l'année précédente.

Le groupe a signalé sur le trimestre une dépense exceptionnelle de 190 millions de dollars due à des amortissements dans la recherche et développement.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait respectivement 6,98 milliards et 2,45 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - variable privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 2,01 dollars, exactement au même niveau qu'au deuxième trimestre 2024. Le consensus tablait sur 1,96 dollar.

Face à ces performances et au vu du troisième trimestre déjà bien engagé, la biotech a affiné ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Son chiffre d'affaires annuel est désormais attendu entre 28,30 et 28,70 milliards de dollars (28,20 à 28,60 milliards auparavant) et son bénéfice net par action à données comparables a été revu à la hausse et devrait se situer entre 7,95 et 8,25 dollars ( 7,70 à 8,10 dollars auparavant).

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Gilead Sciences progressait de 2,22%.

Hors Veklury dont les ventes ont fondu de 44% sur le trimestre à 121 millions de dollars dans le sillage de la baisse des hospitalisations en lien avec le Covid, son activité a progressé de 4% et bénéficié d'une importante contribution des traitements anti-VIH (+7% à 5,1 milliards de dollars).

Gilead a salué un "deuxième trimestre empli de succès" car il a reçu l'approbation de l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour le très attendu Yeztugo.

Ce nouveau traitement préventif très prometteur contre le VIH est "la première et la seule option biannuelle de prévention du VIH disponible aux Etats-Unis", a relevé le groupe dans un communiqué. Il doit coûter 28.218 dollars par an aux Etats-Unis.

Après plusieurs mois d'appels d'experts et d'associations de malades, Gilead a passé en 2024 un accord avec des fabricants pour produire et vendre des génériques à bas coût dans plus de 100 pays en développement et pour fournir de nombreuses doses.

Le Fonds mondial, un partenariat public-privé, a annoncé la semaine dernière avoir signé un contrat avec Gilead pour procurer aux pays à revenu faible ou intermédiaire le traitement préventif.