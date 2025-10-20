Gilead Sciences publie des données positives d'un essai de phase III

(AOF) - Gilead Sciences a dévoilé des données positives issues d’un essai de phase III. Ce dernier a révélé une amélioration statistique et clinique hautement significative de la survie sans progression avec Trodelvy, par rapport à la chimiothérapie en première intention chez les patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif métastatique non éligible aux inhibiteurs PD-1/PD-L1. Dans le détail, le produit du laboratoire américain réduit de 38% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer