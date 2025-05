Gilead Sciences : des résultats encourageants pour le traitement d'un type de cancer du sein

(AOF) - Gilead Sciences a publié les premiers résultats positifs d’une étude de phase 3 portant sur le produit Trodelvy. L’étude a atteint son principal critère d’évaluation : une amélioration hautement statistique et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie chez les patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique triple négatif en première intention et inéligibles à une immunothérapie.

Pour Dietmar Berger, directeur médical chez Gilead Sciences : " les résultats de l'étude Ascent-03 représentent la première avancée clinique significative pour cette population de patientes depuis plus de 20 ans par rapport à la chimiothérapie. En abordant plus tôt cette maladie agressive et difficile à traiter, nous pouvons potentiellement améliorer les options thérapeutiques pour répondre aux importants besoins non satisfaits des patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique ".

Enfin, le profil de sécurité Trodelvy était cohérent avec les études précédentes et aucun nouveau signal d'alerte n'a été identifié chez cette population de patientes.

