Gilead Sciences a vu son chiffre d'affaires trimestriel s'affaisser légèrement

Le président-directeur général a qualifié ce début d'année " d'excellent ", " porté par une exécution commerciale et clinique, ainsi que par une gestion rigoureuse des dépenses ".

Enfin, au 31 mars 2025, Gilead Sciences disposait de 7,9 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents, contre 10 milliards de dollars au 31 décembre 2024.

La hausse des ventes de produits contre le VIH et les maladies hépatiques a été partiellement compensée par la baisse des ventes en oncologie.

(AOF) - Pour le compte du premier trimestre, la société biopharmaceutique a dévoilé un bénéfice net par action dilué de 1,81 dollar, contre 1,32 dollar. Cette amélioration est principalement due aux dépenses de R&D engagées l’an passé liées à l’acquisition de CymaBay. Par ailleurs, les ventes totales de produits se sont légèrement affaissées pour atteindre 6,6 milliards de dollars. Hors, Veklury, dont les ventes ont chuté de 45 % en raison de taux plus faibles d’hospitalisations liées à la Covid-19, elles sont en hausse de 4 %, à 6,3 milliards de dollars.

