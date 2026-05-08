Gilead revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais signale une baisse des bénéfices due aux acquisitions

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* Gilead relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de 400 millions de dollars

* Révision à la baisse des prévisions en raison de charges liées à une acquisition s'élevant à 11,5 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 du médicament de prévention du VIH Yeztugo sont revues à la hausse à 1 milliard de dollars

(Ajout des commentaires de la société aux paragraphes 7 et 8, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 9 et détails) par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux attentes pour le premier trimestre et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais prévoit une perte annuelle en raison de charges et de coûts de financement liés à des acquisitions récentes.

Le laboratoire pharmaceutique a relevé ses estimations de ventes pour 2026 du médicament de prévention du VIH Yeztugo , lancé aux États-Unis l'année dernière, à 1 milliard de dollars, contre 800 millions de dollars précédemment. Les ventes du premier trimestre de ce médicament injectable ont totalisé 166 millions de dollars, dépassant les 143 millions de dollars prévus par Wall Street, selon les donnéescompilées par LSEG.

Les ventes trimestrielles de Descovy, un comprimé plus ancien contre le VIH également utilisé pour prévenir l'infection, ont bondi de 38 %, un chiffre supérieur aux attentes , pour atteindre 807 millions de dollars.

« Le trimestre solide de Gilead et la révision à la hausse de ses prévisions devraient rassurer quant à la confiance de la société dans son activité principale concernant le VIH/PrEP (prophylaxie pré-exposition), même si certains pourraient être légèrement déçus que cette performance ait été tirée par Descovy plutôt que par Yeztugo », a déclaré Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note de recherche.

Le lancement de Yeztugo, une injection semestrielle dont le prix catalogue aux États-Unis dépasse 28 000 dollars, se déroule bien, les cliniques mettant actuellement en place les processus nécessaires à l'administration des injections, a déclaré le directeur général Daniel O'Day.

ADOPTION INÉGALE, LACUNES DE COUVERTURE

Les prestataires de soins de santé américains ont indiqué que tous les patients ne sont pas intéressés par la nouvelle option , et que ceux qui souhaitent l'essayer peuvent se heurter à des lacunes de couverture d'assurance. Gilead a déclaré que sa version de Yeztugo à prise annuelle, encore expérimentale, pourrait être commercialisée dès 2028.

Johanna Mercier, directrice commerciale de Gilead, a déclaré que la plupart des patients à qui Yeztugo a été prescrit jusqu'à présent passent d'autres injections à action prolongée, de Descovy ou de comprimés génériques, l'adoption la plus forte étant observée dans les grandes villes telles que Los Angeles, San Francisco et New York, qui disposent déjà de marchés solides pour la PrEP.

Mme Mercier s'attend à ce qu'une nouvelle campagne publicitaire, ainsi que des actions de sensibilisation menées par Gilead et d'autres acteurs, contribuent à faire connaître le produit dans des régions telles que le sud des États-Unis, où l'utilisation de la PrEP est à la traîne.

L'action Gilead, qui a clôturé en baisse de 1,6 % en séance régulière, a encore reculé de 1,5 % à 132 dollars après la clôture.

Gilead a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires global pour 2026 de 400 millions de dollars, les portant dans une fourchette comprise entre 30 et 30,4 milliards de dollars. La société table désormais sur une perte annuelle ajustée comprise entre 0,65 et 1,05 dollar par action , un revirement par rapport à ses précédentes estimations de bénéfice de 8,45 à 8,85 dollars, en raison des accords visant à acquérir la société de thérapie cellulaire Arcellx , le développeur de médicaments auto-immuns Ouro Medicines et le développeur de médicaments anticancéreux Tubulis .

Hors une charge de 11,5 milliards de dollars qui sera comptabilisée au deuxième trimestre pour ces opérations, les prévisions de bénéfices de Gilead resteraient inchangées, a déclaré le directeur financier Andrew Dickinson.

Au premier trimestre, Gilead a affiché un bénéfice par action ajusté de 2,03 dollars, dépassant de 12 cents les estimations moyennes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 6,96 milliards de dollars, dépassant les prévisions de Wall Street qui s'élevaient à 6,91 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles du médicament anti-VIH Biktarvy ont augmenté de 7 % pour atteindre 3,36 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 3,32 milliards de dollars.

Gilead a indiqué que les ventes de son portefeuille de produits contre les maladies hépatiques ont augmenté de 1 % pour atteindre 767 millions de dollars, tandis que celles des produits de thérapie cellulaire ont chuté de 12 % à 407 millions de dollars, reflétant une concurrence accrue. Les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont progressé de 37 % pour atteindre 402 millions de dollars.