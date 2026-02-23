Gilead rachète le développeur de thérapies anticancéreuses Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars

Gilead va payer 115 dollars par action, soit une prime de 79 %, pour Arcellx

Anito-cel en cours d'examen par la FDA pour le traitement du myélome multiple

L'opération met en évidence la stratégie de croissance de Gilead dans le domaine de l'oncologie, selon le directeur général O'Day

Gilead Sciences va payer jusqu'à 7,8 milliards de dollars pour acquérir son partenaire Arcellx dans le cadre de sa plus importante opération depuis 2020, a déclaré lundi la société biopharmaceutique, qui cherche à renforcer sa gamme de traitements anticancéreux.

La société GILD.O , bien implantée dans les médicaments contre le VIH et les traitements des maladies du foie, a cherché à croître au-delà de ses domaines de prédilection alors qu'elle est confrontée à la baisse des ventes de son médicament COVID-19, Veklury, et qu'elle se prépare à de futures pertes de brevets.

Sous la direction de l'actuel directeur général Daniel O' Day, Gilead a conclu plusieurs accords et partenariats importants, notamment l'acquisition d' Immunomedics ( ) pourun montant de 21 milliards de dollars en 2020.

Le projet d'acquisition d'Arcellx est un exemple de la manière dont les entreprises utilisent de plus en plus les partenariats précoces pour s'assurer une position privilégiée en tant qu'acheteurs potentiels, en particulier dans des domaines concurrentiels tels que l'oncologie, a déclaré à Reuters une personne impliquée dans l'opération.

Gilead paiera 115 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 79 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Les actions d'Arcellx ACLX.O ont augmenté de 77,9 % à 114,06 dollars dans les échanges du matin.

Kite Pharma, une unité de Gilead Sciences, s'est associée à Arcellx pour développer et vendre conjointement anito-cel - une thérapie CAR-T expérimentale pour le myélome multiple, un type de cancer du sang.

Plusieurs analystes ont déclaré que l'anito-cel pourrait devenir une thérapie cellulaire de premier plan pour le myélome multiple et se transformer en un "produit de plusieurs milliards de dollars" pour Gilead.

La Food and Drug Administration américaine examine actuellement la thérapie comme traitement de quatrième ligne, et une décision est attendue pour le 23 décembre de cette année.

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'anito-cel présentait potentiellement un meilleur profil de sécurité que la thérapie CAR-T Carvykti, leader sur le marché.

Carvykti, développé par Johnson & Johnson JNJ.N et son partenaire Legend Biotech LEGN.O , a été lancé en 2022 et a généré des ventes d'environ 1,9 milliard de dollars en 2025.

Gilead obtiendra également les traitements expérimentaux d'Arcellx en phase précoce pour la leucémie myéloïde aiguë, un type de cancer du sang, ainsi que pour la myasthénie grave généralisée, une maladie neuromusculaire rare.

L'accord, qui devrait être conclu au cours du deuxième trimestre 2026, permettra également à Gilead de retirer jusqu'à 1,5 milliard de dollars en paiements d'étape potentiels, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Une fois l'anito-cel approuvé par la FDA, la transaction proposée devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action en 2028 et au-delà.

Gilead versera également aux actionnaires d'Arcellx 5 dollars par action, sous réserve queles ventes nettes mondiales cumulées d'anito-cel atteignent au moins 6 milliards de dollars entre le lancement et la fin de l'année 2029.