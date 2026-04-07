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Gilead rachète l'entreprise allemande Tubulis pour un montant pouvant atteindre 5 milliards de dollars afin de renforcer son portefeuille de produits anticancéreux
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les médicaments expérimentaux de Tubulis aux paragraphes 5 et 6)

Gilead GILD.O a déclaré mardi qu'il allait acquérir la société privée Tubulis GmbH, basée en Allemagne, pour un montant pouvant aller jusqu'à 5 milliards de dollars, alors que le fabricant américain de médicaments cherche à renforcer son pipeline avec une classe lucrative de médicaments expérimentaux contre le cancer appelés "missiles guidés".

Il s'agit de la dernière acquisition en date de Gilead. L'entreprise s'est développée au-delà de ses principaux domaines de croissance en raison de l'expiration imminente de ses brevets et de la baisse des ventes de son traitement COVID-19.

En février, le fabricant de médicaments a racheté son partenaire Arcellx pour un montant pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars, sa plus grosse opération depuis 2020, afin de renforcer sa gamme de traitements anticancéreux. Le mois dernier, il a accepté d'acquérir la société de biotechnologie privée Ouro Medicines dans le cadre d'une transaction de plus de 2 milliards de dollars afin d'élargir son portefeuille de médicaments contre les troubles immunitaires.

Avec ce dernier accord, Gilead aura accès aux médicaments de Tubulis, qui appartiennent à la classe des conjugués anticorps-médicaments (ADC), plus connus sous le nom de "missiles guidés", qui délivrent la chimiothérapie directement aux cellules cancéreuses tout en minimisant les dommages causés aux tissus sains.

L'actif principal de Tubulis, TUB-040, qui se lie à NaPi2b, une protéine présente dans certaines cellules cancéreuses, est actuellement en phase initiale de développement pour un type de cancer de l'ovaire et un cancer du poumon non à petites cellules.

Un autre médicament expérimental, TUB-030, est à l'étude pour différents types de tumeurs solides.

"L'accord d'acquisition de Tubulis est une étape importante dans les progrès de Gilead en oncologie", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead.

Selon les termes de l'accord, Gilead acquerra la totalité des actions en circulation de Tubulis pour un montant de 3,15 milliards de dollars en espèces, payable à la clôture de l'opération, et jusqu'à 1,85 milliard de dollars en paiements d'étape.

Les deux sociétés ont déjà conclu des accords de licence pour le développement d'ADC. Tubulis a également conclu un partenariat avec Bristol-Myers Squibb BMY.N

Après la clôture de la transaction, prévue au deuxième trimestre 2026, Tubulis fonctionnera comme une organisation de recherche sur les ADC au sein de Gilead.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
58,295 USD NYSE -1,73%
GILEAD SCIENCES
138,4500 USD NASDAQ -1,20%
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