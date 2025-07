Gilead, Intel, Paramount Gobal...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Centene

L'assureur santé a dévoilé une perte nette ajustée surprise de 79 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 1,283 milliard de dollars un an plus tôt. Sarah M. London, la présidente-directrice générale de Centene a indiqué : " Nous sommes déçus par nos résultats du deuxième trimestre, mais nous comprenons parfaitement les tendances qui ont impacté notre performance et nous travaillons avec urgence et détermination pour rétablir notre trajectoire bénéficiaire ".

Gilead

Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable concernant le Lénacapavir de Gilead Sciences, pour une utilisation en prophylaxie pré-exposition afin de réduire le risque de transmission sexuelle du VIH-1 chez les adultes et les adolescents présentant un risque de transmission. La Commission européenne doit rendre sa décision finale un petit peu plus tard cette année. En cas d'approbation, le Lénacapavir sera commercialisé dans l'Union européenne sous le nom commercial Yeytuo.

Intel

Intel va supprimer plus de 21400 postes via des départs ou l'attrition dans le cadre de sa restructuration, a indiqué le fabricant de microprocesseurs en difficulté. Ce dernier, qui comptait fin juin 96400 employés, sans prendre en compte Mobileye, prévoit de réduire ce nombre à 75 000 d'ici la fin de l'année. Le groupe vise 17 milliards de dollars de dépenses opérationnelles en 2026 et 16 milliards de dollars en 2026.

Paramount

Le régulateur américain des télécommunications, la FCC, a donné son feu vert à l'acquisition du groupe de médias Paramount Global par la société de production Skydance pour 8 milliards de dollars, moyennant des changements de ligne éditoriale au sein de la chaîne CBS. Dans un communiqué, la FCC se targue d'avoir obtenu de Skydance la promesse d'adopter, au sein de la chaîne CBS, "des mesures de nature à corriger les biais qui ont sapé la confiance [du public] dans les médias nationaux".