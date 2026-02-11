Gilead en baisse, les perspectives pour 2026 n'étant pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Gilead GILD.O en baisse de 2,7 % à 143,22 $ avant le marché

** La société prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté par action de 8,45 $ à 8,85 $ par rapport aux attentes moyennes des analystes de 8,74 $, selon les données compilées par LSEG

** Gilead prévoit des ventes annuelles de produits de 29,6 à 30 milliards de dollars, contre une estimation de 30,2 milliards de dollars

** « Malgré cela, les grands espoirs concernant le lancement du médicament de PrEP Yeztugo pourraient expliquer une partie de la baisse de l'action après la clôture du marché, car les résultats du quatrième trimestre étaient conformes à nos attentes », déclare RBC Capital Markets.

** Les ventes trimestrielles du médicament de prévention du VIH Yeztugo se sont élevées à 96 millions de dollars, contre une estimation de 88 millions de dollars

** L'action a chuté de 20 % en 2025