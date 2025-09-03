 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,50
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gilead commence à construire un centre de production dans le cadre d'un projet d'investissement de 32 milliards de dollars aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gilead Sciences GILD.O a déclaré mercredi qu'il avait commencé à travailler sur un nouveau centre de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques à son siège de Foster City, en Californie, dans le cadre de son investissement prévu de 32 milliards de dollars dans la fabrication nationale.

Les grands fabricants de médicaments américains tels que Eli Lilly LLY.N , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont également annoncé de gros investissements cette année pour stimuler la production nationale, alors que les droits de douane menacent d'augmenter les coûts et que le président Donald Trump fait pression pour ramener davantage de fabrication en Amérique.

L'usine de Gilead , d'une superficie de 180 000 pieds carrés sur cinq étages, "s'inscrit dans notre vision de la fourniture de thérapies de nouvelle génération", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead .

Outre les installations de Gilead dans la région de la baie, la société développe actuellement deux autres sites: un bâtiment de recherche destiné à accélérer la découverte scientifique, déjà en cours de construction, et une installation de fabrication de produits biologiques destinée à accroître la capacité de production nationale.

Gilead a déclaré mercredi que ses investissements jusqu'en 2030 créeront plus de 3 000 emplois directs et indirects et apporteront une valeur de 43 milliards de dollars à l'économie américaine.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
47,530 USD NYSE +0,25%
ELI LILLY & CO
732,870 USD NYSE -0,32%
GILEAD SCIENCES
112,9450 USD NASDAQ +0,21%
JOHNSON&JOHNSON
176,585 USD NYSE -0,83%
MERCK
84,700 USD NYSE -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank