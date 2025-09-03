Gilead commence à construire un centre de production dans le cadre d'un projet d'investissement de 32 milliards de dollars aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gilead Sciences GILD.O a déclaré mercredi qu'il avait commencé à travailler sur un nouveau centre de développement et de fabrication de produits pharmaceutiques à son siège de Foster City, en Californie, dans le cadre de son investissement prévu de 32 milliards de dollars dans la fabrication nationale.

Les grands fabricants de médicaments américains tels que Eli Lilly LLY.N , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Bristol Myers Squibb BMY.N ont également annoncé de gros investissements cette année pour stimuler la production nationale, alors que les droits de douane menacent d'augmenter les coûts et que le président Donald Trump fait pression pour ramener davantage de fabrication en Amérique.

L'usine de Gilead , d'une superficie de 180 000 pieds carrés sur cinq étages, "s'inscrit dans notre vision de la fourniture de thérapies de nouvelle génération", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead .

Outre les installations de Gilead dans la région de la baie, la société développe actuellement deux autres sites: un bâtiment de recherche destiné à accélérer la découverte scientifique, déjà en cours de construction, et une installation de fabrication de produits biologiques destinée à accroître la capacité de production nationale.

Gilead a déclaré mercredi que ses investissements jusqu'en 2030 créeront plus de 3 000 emplois directs et indirects et apporteront une valeur de 43 milliards de dollars à l'économie américaine.