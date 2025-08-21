 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gilead chute alors que CVS suspend la couverture de son médicament de prévention du VIH
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de la société biopharmaceutique Gilead Sciences GILD.O chutent de 2,9 % à 115,34 $ avant la mise sur le marché

** Reuters rapporte que CVS Health CVS.N n'ajoutera pas le nouveau médicament de prévention du VIH de Gilead, Yeztugo, à ses plans commerciaux pour le moment

** CVS cite des raisons cliniques, financières et réglementaires pour sa décision, a déclaré un porte-parole à Reuters

** Elle ajoute qu'elle ne couvrira pas le Yeztugo dans le cadre de ses formulaires Affordable Care Act, qui suivent les recommandations du Département américain de la santé et des services sociaux (HHS)

** Gilead négocie toujours avec CVS au sujet du Yeztugo; le prix de liste aux États-Unis est supérieur à 28 000 $ par an

** La société vise une couverture de 75 % des assureurs américains d'ici la fin de l'année et de 90 % d'ici juin 2026

** La majorité des sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou à un niveau supérieur; leur estimation médiane est de 128 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 28,5 % depuis le début de l'année

CVS HEALTH
70,820 USD NYSE 0,00%
GILEAD SCIENCES
118,7300 USD NASDAQ 0,00%
