Gilead affiche des bénéfices en hausse grâce à l'augmentation des ventes de médicaments anti-VIH et aux médicaments de prévention
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deena Beasley

Gilead Sciences GILD.O a déclaré jeudi que ses ventes de médicaments contre le VIH ont augmenté de 4% à 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre, y compris 39 millions de dollars pour son nouveau médicament de prévention Yeztugo, ce qui a contribué à augmenter son bénéfice au-dessus des estimations de Wall Street.

Wall Street s'attendait à ce que les ventes de Yeztugo, dont le prix de vente annuel aux États-Unis est d'environ 28 000 dollars, atteignent 37,5 millions de dollars, selon LSEG. Le médicament est une injection biannuelle approuvée par les régulateurs américains en juin pour prévenir le VIH chez les adultes et les adolescents à haut risque de contracter l'infection mortelle.

"Nous sommes très satisfaits de la progression du lancement du Yeztugo", a déclaré Daniel O'Day, directeur général de Gilead, lors d'une interview, notant que 75 % des payeurs américains ont accepté de couvrir le médicament et que la société s'attend à ce que ce chiffre atteigne 90 % d'ici la mi-2026.

CVS Health CVS.N , qui gère le plus grand gestionnaire de prestations pharmaceutiques des États-Unis, n'a toujours pas ajouté le Yeztugo à ses plans commerciaux, en raison de problèmes tels que le coût élevé du médicament.

Gilead, dont le siège se trouve à Foster City, en Californie, a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,43 dollars par action, contre 1,00 dollar un an plus tôt, lorsqu'elle avait enregistré une importante charge de dépréciation. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 3 % pour atteindre 7,77 milliards de dollars, dont 400 millions de dollars provenant d'une vente exceptionnelle de propriété intellectuelle.

Les résultats sont supérieurs aux estimations moyennes de Wall Street, qui tablaient sur 2,13 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 7,45 milliards de dollars.

Gilead a déclaré que les ventes de son portefeuille de maladies du foie ont augmenté de 12 % pour atteindre 819 millions de dollars, tandis que les ventes de Veklury, le traitement COVID-19, ont chuté de 60 % pour atteindre 277 millions de dollars, en raison de la baisse des taux d'hospitalisation liés au COVID.

Les ventes de produits de thérapie cellulaire ont diminué de 11 %, à 432 millions de dollars, en raison d'une concurrence accrue, tandis que les ventes du médicament anticancéreux Trodelvy ont augmenté de 7 %, à 357 millions de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, Gilead a relevé de 10 cents la limite inférieure de son estimation de bénéfice ajusté, à 8,05 dollars par action, mais a laissé la limite supérieure inchangée, à 8,25 dollars.

La société a également relevé la limite inférieure de ses prévisions pour les ventes de produits en 2025 à 28,4 milliards de dollars, contre 28,3 milliards de dollars, tandis que la limite supérieure de la fourchette est restée inchangée à 28,7 milliards de dollars.

