Gilead acquiert un candidat-médicament pour 1,275 milliard de dollars

Le géant américain de la biopharmacie a annoncé la conclusion d'un accord définitif avec la société privée PepStar Therapeutics en vue de faire l'acquisition de son programme d'inhibiteurs oraux du récepteur IL-23R, dont l'actif principal est le candidat-médicament HCXT-2001.

Il s'agit d'un peptide macrocyclique oral au stade clinique, doté d'une demi-vie prolongée, ciblant le récepteur IL-23R. Cette cible clinique est validée dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI/IBD) ainsi que du psoriasis.

Grâce à cette transaction, Gilead obtient les droits mondiaux sur l'ensemble du programme. La direction envisage d'évaluer le HCXT-2001 en monothérapie orale quotidienne ou en association avec d'autres programmes internes, notamment l'emvistegrast.

Modalités financières et impact sur les résultats

Selon les termes du contrat, Gilead versera à PepStar une contrepartie financière initiale en numéraire de 1,275 milliard de dollars à la clôture de la transaction, sous réserve des ajustements d'usage. L'opération, soumise aux conditions habituelles de finalisation, devrait être conclue au quatrième trimestre 2026.

Sur le plan comptable, cette acquisition devrait réduire le bénéfice par action (BPA/EPS) GAAP et non-GAAP de Gilead d'environ 0,79 à 0,83 dollar au cours du quatrième trimestre 2026.