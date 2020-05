Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ghosn-Le Japon souhaite une extradition rapide des suspects arrêtés aux USA Reuters • 21/05/2020 à 10:46









TOKYO, 21 mai (Reuters) - Le Japon a dit espérer jeudi une extradition rapide des deux hommes arrêtés la veille aux Etats-Unis pour leur participation supposée à la fuite de Carlos Ghosn vers le Liban. Les autorités américaines ont arrêté mercredi, à la demande des autorités japonaises, un ancien membre des forces spéciales de l'US Army, Michael Taylor, et son fils Peter, accusés d'avoir aidé l'ancien PDG de Renault RENA.PA et Nissan 7201.T à fuir le Japon alors qu'il devait y être jugé pour des malversations financières qu'il dément. "Nous effectuons des préparatifs et travaillons notamment pour coopérer en vue d'une extradition rapide", a dit à la presse le secrétaire général du gouvernement japonais, Yoshihide Suga. Le Japon a émis en janvier des mandats d'arrêt visant Michael Taylor, 59 ans, et son fils de 27 ans ainsi qu'un troisième homme, George-Antoine Zayek, pour complicité dans la fuite de Carlos Ghosn le 29 décembre dernier. D'après le parquet japonais, Peter Taylor s'est rendu au Japon la veille de la fuite de Carlos Ghosn. Michael Taylor et George-Antoine Zayek sont pour leur part arrivés le jour même avec de grandes malles noires utilisées généralement pour le transport de matériel musical. Toujours selon les autorités japonaises, les trois hommes ont rencontré Carlos Ghosn, qui est entré dans une chambre d'hôtel avec Michael Taylor et George-Antoine Zayek. L'ancien patron de Renault-Nissan s'est alors caché dans l'une des malles, qui a été emmenée à un aéroport et chargée à bord d'un avion privé à destination de la Turquie. Deux jours plus tard, Carlos Ghosn a annoncé qu'il se trouvait au Liban, le pays de son enfance. Les autorités américaines ont arrêté le père et le fils Taylor dans le Massachusetts après avoir appris que Peter Taylor avait réservé une place à bord d'un vol Boston-Beyrouth, montrent des documents judiciaires. Ils ont ensuite comparu par liaison vidéo devant un juge fédéral, vêtus de combinaisons orange de prisonnier. Ils ont été placés en détention à la demande du parquet américain, qui a évoqué un risque de fuite. Leur avocat, Paul Kelly, a fait savoir dans un communiqué qu'il envisageait de contester toute demande d'extradition. Un représentant de Carlos Ghosn a refusé de s'exprimer sur le sujet. Dans une déclaration transmise par courriel, Nissan a dit prendre acte de ces arrestations et se réserver le droit de prendre de nouvelles initiatives sur le terrain judiciaire contre Carlos Ghosn. Le constructeur automobile a déposé plainte au civil contre son ancien patron cette année pour lui réclamer 10 milliards de yens (85 millions d'euros). En Turquie, le parquet a déclaré ce mois-ci qu'il préparait des actes d'inculpation contre sept personnes, dont quatre pilotes d'avion, pour la fuite de Carlos Ghosn du Japon vers le Liban via Istanbul. (Naomi Tajitsu, avec Nate Raymond à Boston et David Shepardson à Washington, et Kevin Buckland à Tokyo version française Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

