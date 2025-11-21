GFL Environmental en baisse, les actionnaires se délestant de 750 millions de dollars d'actions

21 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société canadienne GFL Environmental GFL.N ont baissé de 1,5 % à 45,50 $ avant la cloche après l'établissement du prix d'une offre secondaire de 750 millions de dollars ** La société de gestion des déchets a annoncé tôt vendredi que BC Partners, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et HPS Investment Partners se sont séparés de ~16,6 millions d'actions

** Le prix d'offre de 45,15 $ représente une réduction de 2,3 % par rapport à la dernière vente d'actions jeudi

** RBC Capital Markets et la division canadienne de RBC Dominion sont les preneurs fermes

** De plus, GFL rachètera ~1,3 mln des actions offertes à RBC Dominion

** Avant l'offre, GFL avait environ 359,1 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** Jusqu'à jeudi, les actions cotées aux États-Unis ont augmenté de près de 4 % depuis le début de l'année

** 15 analystes sur 18 considèrent GFL comme un "achat fort" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "maintien"; PT médian de 56,50 $ - LSEG