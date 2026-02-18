 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Getty Realty chute suite à la vente d'actions pour un montant de 131 millions de dollars
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février -

** Les actions de Getty Realty GTY.N ont baissé de 3,9 % en début de marché pour atteindre 32,50 $ après un prix de suivi de 131 millions de dollars au cours de la nuit

** REIT

axée sur les commerces de proximité et l'immobilier automobile a annoncé mardi en fin de journée () 4 millions d'actions dans le cadre d'accords de vente à terme

** Le prix de l'offre est fixé à 32,60 $, selon thefly.com, ce qui représente une décote de 3,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** GTY a conclu des contrats de vente à terme d'un an avec les teneurs de livres JP Morgan et Wells Fargo, et après tout règlement(s), elle a l'intention d'utiliser le produit net pour l'acquisition de propriétés, le remboursement de la dette, le fonds de roulement, entre autres objectifs

** Une structure de vente à terme permet à la FPI de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte des produits jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate

** GTY, basé à New York, a ~59,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 24% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "buy"; PT médian $33, selon les données de LSEG

Valeurs associées

GETTY REALTY REI
33,860 USD NYSE +1,82%
JPMORGAN CHASE
307,260 USD NYSE +1,58%
WELLS FARGO
87,420 USD NYSE +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 14:09:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un choc pour les marchés si Christine Lagarde devait démissionner de la BCE ?
    Un choc pour les marchés si Christine Lagarde devait démissionner de la BCE ?
    information fournie par Ecorama 18.02.2026 14:10 

    Après les incertitudes de la politique monétaire qui sera menée par le futur président de la Fed Kevin Warsh, le Financial Times parle d'un possible départ de Christine Lagarde avant le terme de son mandat à la tête de la BCE. De nouvelles sources d'incertitudes ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 18.02.2026 13:55 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Moderna, Uber) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% ... Lire la suite

  • Visiteur passant devant un écran au sommet sur l'IA de New Delhi le 17 février 2026. ( AFP / Arun SANKAR )
    Sommet sur l'IA: la "tech" américaine se déploie en Inde
    information fournie par AFP 18.02.2026 13:28 

    Les géants américains de la "tech", Nvidia et Google en tête, ont dévoilé mercredi une série de partenariats destinés à doper les capacités de l'Inde en intelligence artificielle, à l'occasion du sommet mondial sur l'IA qui se tient dans la capitale indienne New ... Lire la suite

  • Le Journal des biotechs : Mathieu Charvériat (THX Pharma), Thierry Laugel (Kurma Partners)
    Le Journal des biotechs : Mathieu Charvériat (THX Pharma), Thierry Laugel (Kurma Partners)
    information fournie par Boursorama 18.02.2026 13:27 

    Dans ce numéro du Journal des biotechs, on prend le pouls de l'écosystème biotech en France et en Europe avec Thierry Laugel, managing partner chez Kurma Partners, la société de capital-risque spécialisée dans les sociétés de santé. L'entretien est consacré à Mathieu ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank