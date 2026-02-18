Getty Realty chute suite à la vente d'actions pour un montant de 131 millions de dollars

18 février -

** Les actions de Getty Realty GTY.N ont baissé de 3,9 % en début de marché pour atteindre 32,50 $ après un prix de suivi de 131 millions de dollars au cours de la nuit

** REIT

axée sur les commerces de proximité et l'immobilier automobile a annoncé mardi en fin de journée () 4 millions d'actions dans le cadre d'accords de vente à terme

** Le prix de l'offre est fixé à 32,60 $, selon thefly.com, ce qui représente une décote de 3,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** GTY a conclu des contrats de vente à terme d'un an avec les teneurs de livres JP Morgan et Wells Fargo, et après tout règlement(s), elle a l'intention d'utiliser le produit net pour l'acquisition de propriétés, le remboursement de la dette, le fonds de roulement, entre autres objectifs

** Une structure de vente à terme permet à la FPI de bloquer le prix actuel de l'action et de retarder l'émission de nouvelles actions et la collecte des produits jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires, évitant ainsi une dilution immédiate

** GTY, basé à New York, a ~59,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 24% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 9 analystes est "buy"; PT médian $33, selon les données de LSEG