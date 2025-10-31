Getty Images progresse grâce au partenariat avec Perplexity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

31 octobre -

** Les actions du distributeur de photos Getty Images

GETY.N augmentent de 21,4 % à 2,46 USD

** La société conclut un partenariat pluriannuel avec la startup de recherche en IA Perplexity

** Perplexity obtient l'accès aux images de GETY pour ses outils de recherche et de découverte

** Perplexity améliorera l'affichage de ses images et inclura un lien de crédit avec la source pour mieux éduquer les utilisateurs sur la façon d'utiliser légalement l'imagerie sous licence ** La fusion prévue entre Getty et Shutterstock SSTK.N fait l'objet d'un examen concurrence au Royaume-Uni

** Les actions de SSTK augmentent de 4,9 % à 25,72 $ après la nouvelle

** Jusqu'à la dernière clôture, GETY a chuté de ~7% cette année