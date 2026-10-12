Getty Images prévoit de se placer sous la protection de la loi sur les faillites et de devenir une société privée

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(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 7 à 10)

Getty Images GETY.PK a annoncé lundi son intention de se placer sous la protection de la loi sur les faillites et de se retirer de la cote, à la suite d’un accord de restructuration que le fournisseur de contenus visuels prévoit de finaliser d’ici la fin de l’année.

La société prévoit d’entamer dans les semaines à venir une procédure accélérée de redressement judiciaire (chapitre 11) pré-arrangée, ce qui marque un tournant majeur après l’échec de sa fusion prévue avec son concurrent Shutterstock

SSTK.N , sur fond d’endettement lourd et de concurrence croissante des images générées par l’IA.

Une fois la restructuration achevée, les filiales de la famille Getty et Koch Equity Development détiendront 100 % de la société. Les investisseurs se sont également engagés à apporter jusqu’à 533 millions de dollars de nouveaux capitaux propres, a indiqué Getty.

Les détenteurs d’obligations non garanties de Getty ont accepté de retirer 270 millions de dollars de titres, tandis que les prêteurs garantis ont accepté de réduire les charges d’intérêts et de prolonger les échéances de la dette dans le cadre du plan de restructuration.

La société a ajouté que ses activités se poursuivraient normalement et que les fournisseurs seraient payés intégralement dans le cadre de ses opérations courantes.

Getty, qui est en concurrence avec Reuters et l’Associated Press dans la fourniture de photos et de vidéos à usage éditorial, a indiqué qu’un financement de Koch Equity Development pouvant atteindre 143 millions de dollars soutiendrait le processus de restructuration.

En août, Getty avait retiré ses prévisions financières, invoquant un examen en cours des alternatives stratégiques de financement et des initiatives de gestion du bilan, et avait indiqué avoir fait appel à Guggenheim Securities pour le conseiller dans le cadre de ces efforts.

Le fournisseur de contenus visuels a déclaré une dette totale d’environ 2,1 milliards de dollars au 30 juin, contre une capitalisation boursière de 20,74 millions de dollars à la clôture de vendredi.

Les actions de Getty ont perdu environ 99 % de leur valeur depuis leur retour sur les marchés boursiers en 2022 par le biais d’une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) , qui avait évalué l’entreprise à environ 4,8 milliards de dollars, après 14 ans d’activité en tant quesociété privée.

La Bourse de New York a engagé une procédure de radiation de la société fin septembre.