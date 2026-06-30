Getty Images bondit après avoir annulé sa fusion avec Shutterstock

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30 juin - ** L'action Getty Images GETY.N bondit de 20% à 1,03 $ après la clôture, tandis que celle de Shutterstock SSTK.N recule de 14,1% à 12 $

** GETY mettra fin à l'accord de fusion avec SSTK le 6 juillet ** La fusion avait été annoncée en janvier de l’année dernière, dans le but de créer un géant de l’image de stock évalué à 3,7 milliards de dollars ** En mai, l’autorité britannique de la concurrence a déclaré qu’elle autoriserait l’opération si Shutterstock vendait sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l’offre de contenus d’actualité dans le pays

** Le conseil d’administration de GETY a décidé à l’unanimité de ne pas donner suite au processus de cession de l’activité éditoriale de Shutterstock

** GETY a perdu 35,8%, tandis que SSTK a reculé de 27% depuis le début de l'année