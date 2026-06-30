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Getty Images abandonne le projet de fusion avec Shutterstock
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 23:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N après que l'autorité britannique de la concurrence a exigé la cession de l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de son autorisation.

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