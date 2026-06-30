Getty Images abandonne le projet de fusion avec Shutterstock

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Getty Images GETY.N a annoncé mardi avoir annulé son projet de fusion avec Shutterstock SSTK.N après que l'autorité britannique de la concurrence a exigé la cession de l'activité éditoriale de Shutterstock comme condition à l'obtention de son autorisation.