Getlink: vers un nouveau service ferroviaire sous la Manche

(CercleFinance.com) - Getlink fait part de la décision d'Evolyn de lancer un nouveau service ferroviaire à grande vitesse via le tunnel sous la Manche pour relier Londres et l'Europe continentale, confirmant ainsi le potentiel de croissance du marché ferroviaire passager transmanche.



'Le tunnel et les réseaux ferroviaires qui lui sont raccordés ont été conçus pour pouvoir accueillir annuellement plus de 20 millions de voyageurs à grande vitesse sur le transmanche, ce qui représente près du double de la fréquentation actuelle', rappelle-t-il.



Géré par Getlink à travers sa filiale Eurotunnel, le tunnel sous la Manche permet la circulation de tout opérateur ferroviaire entre les réseaux britannique et européen en leur garantissant un droit d'accès équitable défini par le RUC (Railway Usage Contract).





