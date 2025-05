Getlink: une directrice des ressources humaines nommée information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Getlink , la maison-mère d'Eurotunnel, annonce l'arrivée de Nicola Lyons, forte de plus de 20 ans de carrière au sein d'entreprises internationales, en tant que directrice des ressources humaines du groupe, et à ce titre membre du comité exécutif.



Elle pilotera la stratégie et les projets clés de Getlink en matière de ressources humaines, comprenant la formation, les évolutions de carrière, le recrutement et l'intégration ainsi que la politique de diversité et d'inclusion.



Nicola Lyons dispose d'une expérience approfondie des secteurs du fret et de la logistique. Depuis 2022, elle était directrice des ressources humaines Europe au sein de l'entreprise de logistique et supply-chain CEVA Logistics (Groupe CMA-CGM).





