Getlink : trafics navettes du mois de juillet 2025
information fournie par AOF 07/08/2025 à 08:19

(AOF) - En juillet 2025, LeShuttle Freight a transporté 100 401 camions, en baisse de 2% par rapport au mois de juillet 2024. Depuis le 1er janvier, ce sont près de 700 000 camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes. LeShuttle a transporté 267 359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% par rapport à juillet 2024. Plus de 1 250 000 véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier. La publication des chiffres de trafic du mois d’août se fera le lundi 8 septembre avant bourse.

Points clés

- Transporteur ferroviaire créé en 1986, exploiteur de la ligne transManche en concession jusqu’en 2086, assurant 63 % des traversées de la Manche en voiture et 42 % de celles en camion et diversifié dans le fret sous la marque Eurotunnel, le fret ferroviaire sous la marque Europorte et l’interconnexion électrique sous la marque Eleclink ;

- Revenus de 1,6 Md€ répartis entre Eurotunnel (72 %) dans le transport Royaume-Uni/Europe continentale, Eleclink (17 %) dans la liaison électrique Royaume-Uni/Europe continentale puis par Europorte (10 %) dans le fret ferroviaire ;

- Ambition : élargir la gamme des services d’échanges à longue vitalité -mobilité par train ou navettes marines, interconnexion, services douaniers…- entre le continent européen et le Royaume-Uni ;

- Capital ouvert (20,55 % des actions et 20,72 % pour Eiffage), Yann Leriche étant directeur général, Jacques Gounon présidant le conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- capacité à générer des revenus additionnels dans la liaison Transmanche pour un coût marginal mineur, les infrastructures étant réalisées et la rentabilité en hausse constante depuis 15 ans,

- complémentarité avec le fret ferroviaire en France et Eleclink,

- hausse de la productivité via les programmes Delight et WAYforward ;

- modernisation des actifs avec montée en puissance progressive des investissements annuels vers 170 à 220 M€ dans les 4 à 6 prochaines années,

- élargissement de l’offre de gestion d’infrastructures via l’acquisition de Electrofer,

- innovation fondée sur 3 piliers : l’optimisation de la maintenance prédictive et des équipements via l’exploitation des données d’une part, plateforme globale assurant collecte, visualisation, prédiction et cybersécurité...;

- Stratégie environnementale répondant à 3 enjeux -transition énergétique & climat, préservation des milieux naturels et déchets & économie circulaire :

- neutralité carbone en 2050 avec objectifs intermédiaires de réduction de 30 % des émissions directes en 2025 (vs 2019) et de 54 % en2030,

- 100 % de consommation énergétique sans émanation de CO2,

- création de 37 hectares naturels, amélioration de la qualité de l’air et réduction des usages d’eau potable,

- partenariats ou offres de services dans l’économie circulaire,

- indicateur financier de marge opérationnelle décarbonée (99 %),

- financement d’Eleclink par « green bonds »;

- Dette encore élevée mais en baisse régulière, d’où le relèvement de sa notation, et agilité financière apportée par 1,7 M€ de trésorerie.

Défis

- Catalyseurs boursiers : nouvelles destinations d’Eurostar, moindre agressivité commerciale des ferries en 2025, variation des tarifs électriques et des taux d’intérêt ;

- Ouverture de la renégociation des accords avec l’Union européenne, notamment sur la simplification des procédures, telles celles portant sur les produits frais ;

- Remise en service d’Electlink dont il est attendu pour 2025 + 190 M€ de chiffre d’affaires (82 % de la capacité) et réflexion en cours sur la construction d’un 2 ème Electlink ;

- Ouverture de la concurrence à l’italien FS qui projette une liaison Paris-Londres à partir de 2029 ;

- Après un repli de 17 % des revenus à fin mars, objectif 2025 : résultat d’exploitation de 780-830 M€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,58 €.

Valeurs associées

GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,3100 EUR Euronext Paris 0,00%
