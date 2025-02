Getlink: trafic en légère hausse en janvier information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son service de navettes LeShuttle a transporté 125.795 véhicules de tourisme en janvier, en augmentation de 4% en variation annuelle, tandis que LeShuttle Freight a transporté 101.252 camions, en hausse de 1%.



Par comparaison, l'opérateur du tunnel sous la Manche avait aussi connu une progression annuelle de 4% de son trafic de véhicules de tourisme au mois de décembre 2024, alors que celui de camions avait augmenté de 6%.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,74 EUR Euronext Paris +0,29%