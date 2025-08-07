 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Getlink: trafic des navettes contrasté en juillet
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - Getlink , la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que LeShuttle a transporté 267.359 véhicules de tourisme au mois de juillet, en hausse de 4% en comparaison annuelle, et LeShuttle Freight, 100.401 camions, en repli de 2% par rapport à juillet 2024.

Depuis le 1er janvier, un peu plus de 1,25 million de véhicules de tourisme et environ 692.000 camions ont traversé la Manche à bord de ses navettes, des nombres respectivement en croissance de 2% et en baisse de 2% en comparaison annuelle.

