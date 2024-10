Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: six semaines de travaux prévus pour ElecLink information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Faisant un point sur le dysfonctionnement de l'interconnecteur électrique entre la France et la Grande-Bretagne qui a conduit à la suspension de l'activité de sa filiale ElecLink, Getlink estime à six semaines la durée à date des travaux de réparation.



'Les investigations menées ont permis d'identifier la cause du défaut, lié à une détérioration de la structure supportant le câble, à l'extérieur du tunnel côté français. Le plan détaillé des réparations nécessaires est en cours d'élaboration', indique le groupe d'infrastructures.



La durée prévue porte donc la date de reprise de l'activité au 16 novembre, date qui sera confirmée dès la finalisation du plan de réparation. La suspension de l'activité jusqu'au 16 novembre aura un impact commercial estimé à environ 46 millions d'euros.





