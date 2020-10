Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink : Shuttle Freight a transporté 131.985 camions en septembre 2020 Reuters • 05/10/2020 à 08:08









5 octobre (Reuters) - GETLINK SE GETP.PA : * EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE FREIGHT A TRANSPORTÉ 131.985 CAMIONS, SOIT UNE AUGMENTATION DE 2 % PAR RAPPORT À SEPTEMBRE 2019 * LE 1ER JANVIER 2020, PLUS DE 1,03 MILLION DE CAMIONS ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES. * EN SEPTEMBRE 2020, LE SHUTTLE A TRANSPORTÉ 127.623 VÉHICULES DE TOURISME ALORS QUE LA FIN DE LA PÉRIODE ESTIVALE A ÉTÉ MARQUÉE PAR LA RÉINTRODUCTION DE MESURES DE QUARANTAINE POUR LES VOYAGEURS EN PROVENANCE DE PLUSIEURS PAYS DONT LA FRANCE * DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, PLUS DE 1,18 MILLION DE VÉHICULES DE TOURISME ONT TRAVERSÉ LA MANCHE À BORD DE NOS NAVETTES Texte original sur Eikon ID:nBw5RDFlta Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +1.53%