Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Getlink: Shuttle Freight a transporté 110.327 camions en août 2020 Reuters • 08/09/2020 à 08:09









8 septembre (Reuters) - Getlink SE GETP.PA : * TRAFICS NAVETTES DU MOIS D'AOÛT 2020 * DEPUIS LE 1ER JANVIER, PRÈS DE 900 000 CAMIONS ONT TRAVERSÉ À BORD DE NOS NAVETTES * EN AOÛT 2020, LES NAVETTES PASSAGERS ONT TRANSPORTÉ 267 942 VÉHICULES DE TOURISME * AVEC 110 327 CAMIONS TRANSPORTÉS EN AOÛT 2020 LE SHUTTLE FREIGHT CONSERVE UN NIVEAU DE TRAFIC RÉSILIANT DANS LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ACTUELLE * LA JOURNÉE DU VENDREDI 14 AOÛT ÉTAIT D'AILLEURS L'UNE DES PLUS CHARGÉES DE L'ANNÉE AVEC 11 600 VÉHICULES ET 30 000 PASSAGERS AYANT VOYAGÉ PAR LES SERVICES DU SHUTTLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris -1.25%