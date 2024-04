Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Getlink: retrait de 23% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Getlink affiche un chiffre d'affaires de 391 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, en retrait de 23% par rapport à la même période en 2023, et confirme attendre sur l'exercice 2024 un EBITDA entre 780 et 830 millions d'euros.



Par division, Eurotunnel a réalisé un CA stable à 244 millions d'euros, tandis qu'Europorte a enregistré une croissance de 14% à 40 millions, et qu'ElecLink a vu son CA chuter de 54% à 107 millions dans un contexte de normalisation du marché de l'électricité.



Au sein d'Eurotunnel, la baisse de 5% du CA de l'activité navettes, pénalisé par la baisse des trafics, a été compensée par une augmentation de 10% de celui du réseau ferroviaire, porté par la hausse des trafics Eurostar.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) Euronext Paris +2.33%