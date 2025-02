Getlink: reprise progressive des activités d'ElecLink information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Getlink a annoncé mercredi la reprise progressive d'ElecLink, son interconnecteur électrique entre la France et le Royaume-Uni, dont l'activité était suspendue depuis septembre dernier en raison de la détection d'un dysfonctionnement.



L'exploitant du tunnel sous la Manche explique que les travaux de remise en état du câble sont désormais finalisés, une dernière phase d'évaluation et de tests devant permettre une remise en service graduelle du service à partir d'aujourd'hui.



Au cours de cette période intermédiaire qui devrait se terminer lundi prochain, ElecLink prévoit de procéder à des vérifications qui pourront amener à de courtes interruptions.



Dans l'intervalle, l'interconnecteur vendra ses capacités par le biais d'enchères quotidiennes et intra-journalières.



Dans un communiqué, Getlink dit estimer l'impact de la suspension de l'activité pendant les cinq premières semaines de 2025 à environ 25 millions d'euros.



Au 31 décembre 2024, le groupe avait sécurisé un chiffre d'affaires de près de 168 millions d'euros pour 2025 sous réserve de la livraison effective du service à partir de ce jour.



A la Bourse de Paris, l'action Getlink gagnait 0,7% mercredi matin dans le sillage de ces annonces.



Avec une capacité électrique de 1GW, ElecLink joue un rôle essentiel dans les échanges énergétiques de la France et du Royaume-Uni.





Valeurs associées GETLINK (ex: EUROTUNNEL) 15,74 EUR Euronext Paris +1,12%