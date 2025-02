Getlink : remise en service progressive de l'interconnexion ElecLink

(AOF) - Getlink a annoncé mercredi la remise en service progressive de l'interconnexion ElecLink, un câble électrique qui relie le Royaume-Uni et la France en passant par le tunnel sous la Manche. "Les travaux de remise en état du câble sont désormais finalisés et ElecLink réalise la dernière phase d'évaluation et de tests permettant une remise en service graduelle de l'interconnexion à partir du 5 février 2025", a indiqué Getlink dans un communiqué.

"Au cours de cette dernière phase qui devrait se terminer le 10 février, ElecLink procédera à des vérifications qui pourront amener à de courtes interruptions pour achever le programme de remise en service", a poursuivi l'ex-Groupe Eurotunnel.

En raison d'un dysfonctionnement détecté sur le câble ElecLink, l'activité de l'interconnecteur électrique était suspendue depuis le 25 septembre dernier.

L'impact sur le chiffre d'affaires du groupe de la suspension de l'activité d'ElecLink pendant les cinq premières semaines de 2025 est estimé à environ 25 millions d'euros, a indiqué Getlink.